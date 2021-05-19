Samanyolu Haber /Gündem / Görevdeki komiser intihar etti /19 Mayıs 2021 14:37

Görevdeki komiser intihar etti

Bartın Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 45 yaşındaki komiser Bülent K., gece nöbeti sırasında göğsüne dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdi.

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Muhabere ve Elektronik Şube Müdürlüğü'nde komiser olan Bülent K., saat 02:00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü binasında nöbetteyken, göğsüne dayadığı tabancasını ateşledi.

Silah sesini duyan mesai arkadaşları, odasına çıktıkları Bülent K. için sağlık ekibi çağırdı. Binaya gelen sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Bülent K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bülent K.'nin bir süre önce boşandığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Bülent K.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'a gönderilecek.

 
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