Görevden alınan Karşıyaka hâkimi konuştu

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölüm orucuna son verdikten iki gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin akabinde attığı şahsi Twitter hesabında paylaştığı mesaj sebebiyle görevden uzaklaştırılan İzmir Karşıyaka hâkimi Ayşe Sansu Pehlivan, attığı mesajdan dolayı pişmanlık duymadığını söyledi.





Paylaşımının ardından sosyal medyada ve iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen hâkime Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararıyla ilgili şunları söyledi: “Kamuoyunun linç kampanyasının nelere mâl olduğunu görmüş olduk. Bir kesim, bizim gibi aydın, demokrasi ve insan hakları diyen insanları yok etmek için elinden geleni yapıyor. Çapulcu kesim aydınları hedef alıyor. Maalesef birileri onların oyuncağı oluyor."





ÖLÜMÜ MÜ SAVUNSAYDIM?





"Ben burada geri adım atmam, çünkü benim düşüncem yanlış değil." diyen Pehlivan, "İnsan haklarını ve hayatı savundum. Ölümü, kavgayı mı savunsaydım?" sorusunu yöneltti.





Hâkime Ayşe Sansu Pehlivan hiç gerekçe olmadan 3 ay boyunca tedbiren görevden alınması karşısında "şaşkınım" ifadesini kullandı.





Pehlivan, "Tabii ki bu karar bana ve benim gibi düşünenlere gözdağı vermek. ‘Konuşmayın, susun’ diyorlar. İnsan olarak bunu söyledim. Bu düşüncemden vazgeçemem. Söylemlerim yanlış değil. Ölümler üzerine söylenen bir cümle. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) bulunduğu durum çok vahim.”





A HABER, SABAH VE TAKVİM HEDEF GÖSTERDİ





Pehlivan, 322 günlük ölüm orucunu sonlandırdıktan iki gün sonra hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünden önce "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yapmıştı.





Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ölümünün akabinde üzüntüsünü dile getirmişti.





Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan A Haber televizyonu ile Sabah ve Takvim gazeteleri Pehlivan'ı hedef göstermişti.





HSK, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmıştı.