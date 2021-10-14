Samanyolu Haber /Ekonomi / Görevden alınan Merkez Bankası başkan yardımcılarıyla ilgili dikkat çeken iddia /14 Ekim 2021 09:55

Görevden alınan Merkez Bankası başkan yardımcılarıyla ilgili dikkat çeken iddia

Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ile Dr. Uğur Namık Küçük'ün ekim ayı yatırımcı toplantısına katılmamaları "istifa" iddialarını gündeme getirdi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesinin ardından banka yönetimine bu gece yarısı operasyon yapıldı.

Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.

Başkan Yardımcılığı'ndan alınan iki ismin imzaları, 29 Eylül'de tedavüle giren E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara konmuştu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre; söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşıyordu.

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Ekim ayı yatırımcı toplantısına katılmamışlardı
T24 Ekonomi Editörü ve yazarı Barış Soydan, 11 Ekim Pazartesi günü yazdığı kulis haberinde, dün gece görevden alınan iki Başkan Yardımcısı'nın da, Merkez Bankası'nın ekim ayı yatırımcı toplantısına katılmadıklarına işaret etmişti.

Bu duruma dikkat çekilerek görevden alınan iki ismin istifa etmiş olabileceği iddiası da kulislerde dile getirildi.
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