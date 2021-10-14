Görevden alınan Merkez Bankası başkan yardımcılarıyla ilgili dikkat çeken iddia

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun görüşmesinin ardından banka yönetimine bu gece yarısı operasyon yapıldı.



Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.



Başkan Yardımcılığı'ndan alınan iki ismin imzaları, 29 Eylül'de tedavüle giren E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL ve 5 TL banknotlara konmuştu.



Bankadan yapılan açıklamaya göre; söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşıyordu.



Merkez Bankası'na gece yarısı operasyonu! Üst düzey isimler görevden alındıMerkez Bankası'na gece yarısı operasyonu! Üst düzey isimler görevden alındı



Ekim ayı yatırımcı toplantısına katılmamışlardı

T24 Ekonomi Editörü ve yazarı Barış Soydan, 11 Ekim Pazartesi günü yazdığı kulis haberinde, dün gece görevden alınan iki Başkan Yardımcısı'nın da, Merkez Bankası'nın ekim ayı yatırımcı toplantısına katılmadıklarına işaret etmişti.



Bu duruma dikkat çekilerek görevden alınan iki ismin istifa etmiş olabileceği iddiası da kulislerde dile getirildi.