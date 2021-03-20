Samanyolu Haber /Gündem / Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk mesaj :Saat 4.20'de tweet attı /20 Mart 2021 10:05

Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk mesaj :Saat 4.20'de tweet attı

Saray rejimi Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinde bir ilki yaşattı. ilk kez Merkez Bankası'na 20 ay içinde dördüncü başkan atanmış oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alırken, yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu atadı

Naci Ağbal görevden alınmasının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından karara ilişkin saat 04.20’de Twitter’dan bir teşekkür paylaşımı yaptı. Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” dedi.




BİR CUMARTESİ GÜNÜ GELDİ… BİR CUMARTESİ GÜNÜ GİTTİ

7 Kasım Cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınırken yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı görevinde bulunan, eski maliye bakanlarından Naci Ağbal atanmıştı.

Parasal genişleme döngüsünün sonlanması ve sıkılaşma adımları, para politikasında sadeleşme, fiyat istikrarı vurgusu, artan iletişim faaliyetleri ve rezervlerin güçlendirilmesi Ağbal döneminde Merkez Bankası’na rengini vermişti.

8 Kasım 2020’de Murat Uysal’ın yerine göreve getirilen Naci Ağbal, geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında 675 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmişti.

Yeni yılda ocak ve şubat aylarında faiz artırımına gitmeyen Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası geçtiğimiz perşembe günü 200 baz puanlık bir faiz artırımı kararı daha almıştı.
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