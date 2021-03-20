Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk mesaj :Saat 4.20'de tweet attı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaklaşık 4.5 ay önce atadığı Naci Ağbal'ı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alırken, yerine AKP eski milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’nu atadı







Naci Ağbal görevden alınmasının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından karara ilişkin saat 04.20’de Twitter’dan bir teşekkür paylaşımı yaptı. Ağbal, “Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin” dedi.

















BİR CUMARTESİ GÜNÜ GELDİ… BİR CUMARTESİ GÜNÜ GİTTİ





7 Kasım Cumartesi günü Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınırken yerine Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı görevinde bulunan, eski maliye bakanlarından Naci Ağbal atanmıştı.





Parasal genişleme döngüsünün sonlanması ve sıkılaşma adımları, para politikasında sadeleşme, fiyat istikrarı vurgusu, artan iletişim faaliyetleri ve rezervlerin güçlendirilmesi Ağbal döneminde Merkez Bankası’na rengini vermişti.



