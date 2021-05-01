"Görevden alınan Ruhsar Pekcan "kadrosunu" yurt dışına taşımış"

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, Ticaret Bakanlığı görevinden alınan Ruhsar Pekcan’ın kadrosunu yurtdışındaki görevlere atayarak “ödüllendirdiğini” öne sürdü.





Yılmaz, bugünkü köşe yazısında kamuoyunda bazı iddialar dolayısıyla tartışmalara neden olan Ruhsar Pekcan ile ilgili olarak şu satırları kaleme aldı:





Görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “yakınındaki” kadroları 34 ay süren bakanlık süresince yurt dışı görevlere atayarak ödüllendirdi…





Ticaret Bakanlığı'nın 23 bürokratının; dünyanın dört bir tarafındaki Türk Büyükelçilikleri'nde faaliyet gösteren Ticaret Ateşelikleri'nin yanı sıra Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) gibi uluslararası kuruluşlara atama kararları çıktı.





Yazısında Pekcan’ın kadrosundaki isimleri ve atandıkları yerleri de paylaşan Yılmaz’ın ifadeleri şöyle:





9 Temmuz 2018'de göreve gelen Pekcan ile ilgili “bakanlığına ve bağlı kuruluşlarına dezenfektan satması” haberi 16 Nisan'da gündeme bomba gibi düşünce, bakanlıktaki revizyon hesapları öne çekildi. Pekcan'dan da Cumhurbaşkanlığı'ndan da 20 Nisan'a kadar ses çıkmadı. Pekcan'ın 5. gün yaptığı açıklama yeni sorular doğurmakla kalmadı, aynı günün gecesinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı, yerine AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Muş atandı.

"Pekcan'ın 'görevlendirmeleri' dikkate alındığında, 'devir teslim' sürecine hazırlıksız yakalandığı iddia edilemez" yorumunu yapan Sözcü yazarı, şu şekilde devam etti:





Pekcan'ın bakanlığı süresince yaptığı görevlendirmeler içinde, Özel Kalem Müdürü Selman Tokpunar'ın ayrı bir yeri var… Tokpunar'ın “Roma Ticaret Müşaviri” olarak görevlendirme yazısı bundan 6 ay önce çekmeceye konmuş. Bakanlığa bağlı Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyesi de olan Tokpunay'ın “görevlendirilme” talebi henüz Cumhurbaşkanlığı'na ulaştırılmamış. Pekcan bakanlıktan ayrılacağı “son güne kadar tuttu” yorumu yapılıyor. O “son günden” kasıt nedir anlamadım.

2010 yılından beri devletin dış ticaret birimlerinde çalışan Tokpunar, Nihat Zeybekçi'nin Ekonomi Bakanlığı döneminde (2013-2015/2016-2018) “özel kalem müdürlüğü” kariyerini başlatmıştı. Bu dönem de Milano'ya tayini konuşulur olmuştu.

Aklınıza hemen AKP'li belediyelerin “gri pasaportla” yaptığı insan kaçakçılığı gelmesin; bu insanlar Prag Büyükelçiliği'ne atanan eski bakanlardan Egemen Bağış gibi diplomatik temsiliyeti olan memurlar.

Ticaret Bakanlıgˆı “Davranıs¸sal Kamu Politikası ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi”nde görev yapan Muhammed Emin Torunogˆlu'nun, Boston'a görevlendirildiğini okuyunca, devlette böyle bir kurumun varlığını öğrendim. Yeni kurulan “ kripto para çalışma grubuna” katıldılar mı acaba?

Başkanlık rejiminde de gelenek bozulmadı, Pekcan TOBB'un “temsilcisi” olarak kabinede yerini aldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise 20 yıldır aynı koltukta oturmayı sürdürüyor. Muş'un siyasi kariyer çizgisi önceki bakanlardan farklı; O “görevinden affını isteyen” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yoldaşı…