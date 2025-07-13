Görevden almalar sürüyor: TRT yönetiminden çıkarıldı

TRT Genel Müdürlüğü görevine yeniden Mehmet Zahid Sobacı, atandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi. Kamuoyunda ismi sık sık tartışma konusu olan Hilal Kaplan ise yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.





Resmi Gazete’de Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, TRT Genel Müdürlüğü görevine yeniden Mehmet Zahid Sobacı atandı.





TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak’ın yerine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.





Ayrıca TRT yönetim kurulunda yer alması tepkilere neden olan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, yeni yönetimde yer almadı.





TRT’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:



Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)

Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)