Samanyolu Haber /Gündem / Görevden almalar sürüyor: TRT yönetiminden çıkarıldı /13 Temmuz 2025 11:06

Görevden almalar sürüyor: TRT yönetiminden çıkarıldı

Hilal Kaplan TRT yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı

Görevden almalar sürüyor: TRT yönetiminden çıkarıldı

TRT Genel Müdürlüğü görevine yeniden Mehmet Zahid Sobacı, atandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi. Kamuoyunda ismi sık sık tartışma konusu olan Hilal Kaplan ise yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

Resmi Gazete’de Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararlarına göre, TRT Genel Müdürlüğü görevine yeniden Mehmet Zahid Sobacı atandı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ahmet Albayrak’ın yerine Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz getirildi.

Ayrıca TRT yönetim kurulunda yer alması tepkilere neden olan Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, yeni yönetimde yer almadı.

TRT’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz (Yönetim Kurulu Başkanı)
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı (Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi)
Hale Kaplan (Yönetim Kurulu Üyesi)
Meryem İlayda Atlas Çetin (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Özer Köseoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)
Büşra Karaduman Aktuna (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Murat Yeşiltaş (Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Ramazan Yıldırım (Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Oğuz Güner (Yönetim Kurulu Üyesi)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Görevden almalar sürüyor: TRT yönetiminden çıkarıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:29