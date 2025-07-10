Göreve başlamadan tekrar tayin edildi

İstanbul Valiliği tarafından, geçtiğimiz günlerde, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan, eski İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, ikinci bir kararla il dışına tayin edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen iller arası yaz atamaları sonrasında İstanbul Emniyeti bünyesinde de değişiklikler yapıldı.



İBB SORUŞTURMALARINI YÜRÜTÜYORDU



T24'ün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmaları yürüten Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden alınması tartışılan Dulkadir'in henüz yeni görevine başlamadan bugün Mersin'e tayin edildiği öğrenildi.



Dulkadir'e tebligat bugün yapıldı.

