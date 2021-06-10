Samanyolu Haber /Gündem / "Göreve gelince fark ettik ki..." /10 Haziran 2021 23:30

"Göreve gelince fark ettik ki..."

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize verildiğini ve bunu göreve geldiğinde öğrendiğini iddia etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değerli İstanbullular; göreve gelince fark ettik ki, meğer yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş" derken, son 2 yılda denizleri korumak için yapılan çalışmaları paylaştı.

Twitter hesabından çalışmaları ve mesajını paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli İstanbullular; göreve gelince fark ettik ki, meğer yıllardır İstanbul'un birçok noktasında kanalizasyon doğrudan denize veriliyormuş. Denizlerimizi korumak için sadece 2 yılda yaptığımız yatırımları gururla sunarız..."
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