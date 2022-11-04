Göreve iade edilen öğretmene yasal hakları yasal faiziyle ödenecek













Avukat Ali Osman Göçer, 15 Temmuz’dan sonra görevinden ihraç edilen müvekkili sınıf öğretmeni adına Trabzon İdare Mahkemesi’ne açtığı davanın sonucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaştı.Avukat Ali Osman Göçer, sınıf öğretmeni olan müvekkilinin 21 Temmuz 2016’da açığa alındığını 9 Eylül 2016’da resmi gazetede yayınlanan 672 sayılı KHK ihraç edildiğini ve 28 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edildiğini hatırlattı.Akçaabat’ta bulunan Şinik İlköğretim Okulu’nda yeniden çalışamaya başlayan müvekkili sınıf öğretmenine geriye dönük olarak 25 Ocak 2022’de 252 bin 334 TL maaş ödemesi yapıldığını belirten avukat Ali Osman Göçer, ancak 9 Eylül 2016 ile 28 Aralık 2021 arasında ihraçlı olduğu döneme ait maaşların hak ediş tarihinden itibaren yasal faizinin, ek ders ücretleri, nöbet ve sınıf rehberliği ücretleri, eğitim öğretim hazırlık ödeneği ücreti, banka promosyon bedeli ve aile ve çocuk yardımı bedelinin ödenmediği gerekçesiyle yasal faiziyle birlikte 151 bin 536 lira ödenmesi için Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’ne dava açtıklarını kaydetti.Avukat Ali Osman Göçer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi’nin aile ve çocuk yardımı ücretinin ödenmesini reddederek davacı sınıf öğretmenine 66 bin 875 lira maaş faizi, 51 bin 538 lira ek ders ücreti, 20 bin 768 lira nöbet ve sınıf rehberlik ücreti, 8 bin 743 lira eğitim öğretim hazırlık ödeneği, 3 bin 111 lira banka promosyon ücreti olmak üzere toplam 150 bin 536 lira ödenmesine karar verdiğini duyurdu.