Samanyolu Haber /Gündem / 'Görevi bu kez kabul etti' iddiası /30 Mayıs 2023 13:15

'Görevi bu kez kabul etti' iddiası

Erdoğan ile ekonominin başına getirmek istediği Mehmet Şimşek, dün bir kez daha görüştü. İddiaya göre Şimşek, bu defa görevi kabul etti.

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Kulislerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin ardından külliyede görüştüğü Mehmet Şimşek'i ekonominin başına geçmesi için ikna ettiği konuşuluyor. 

Toygun Atilla'nın Patronlar Dünyası'nda yer alan yazısına göre, Şimşek, seçimlerin ardından Erdoğan'la yaptığı üçüncü görüşmede, "Ülkem için, vatanım için, göreve hazırım" diyerek ekonominin başına geçme teklifini kabul etti. 

Şimşek'in ilk görüşmede bu teklifi geri çevirse de ikinci görüşmede görevi kabul ettiğini belirten Atilla, yazısında, "Aslında, Mehmet Şimşek bu ikinci görüşmenin ardından görevi kabul etmişti. Kamuoyuna açıklanmasa da, Mehmet Şimşek göreve hazır olduğunu ifade etmişti." ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Mehmet Şimşek ile külliyede iki kez görüştü. Bu görüşmelerin ilkinde Şimşek'in, Erdoğan'ın ekonominin başına geçmesi talebini, "siyasetin içinde bulunmak istemediğini, sağlık sorunlarını ve işlerinin yoğunluğunu" ifade ederek, "dışardan destek olmak" kaydı ile geri çevirdiği haberleri gündeme gelmişti. 
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