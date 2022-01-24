'Görevimiz Tehlike' devam filmlerinin vizyon tarihi bir kez daha ertelendi

Mission Impossible (Görevimiz Tehlike) hayranları, Ethan Hunt'ın, dünyayı yaklaşan yıkımdan kurtarmasını izlemek için biraz daha beklemek zorunda kalacak.



Paramount Pictures, uzun süredir devam eden casus serisinin sonraki iki filminin vizyon tarihlerini erteledi. Daha önce 30 Eylül'de vizyona girmesi beklenen ‘Mission: Impossible 7’, şimdi 14 Temmuz 2023'te çıkış yapacak. Bu, en son 7 Temmuz 2023'te vizyona girmesi planlanan ‘Mission: Impossible 8’in yerine çıkacağı anlamına geliyor. Sekizinci bölüm ise 28 Haziran 2024'e ertelendi.





Skydance'in ortak yapımcılığını üstlendiği yedinci filmin başlangıçta 23 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlanıyordu ve halk sağlığı durumu değiştiği için birçok kez ertelendi. Filmin dünya çapındaki prodüksiyonu da Kovid-19 nedeniyle ertelendi.



