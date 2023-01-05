Samanyolu Haber /Gündem / Görevinden istifa eden eski MHP kadın kolları başkanı evinde ölü bulundu /05 Ocak 2023 17:33

Görevinden istifa eden eski MHP kadın kolları başkanı evinde ölü bulundu

Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu, evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından gelen bu ölüm haberi dikkatleri üzerine çekti.

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Olay, Kastamonu merkez Kuzey Kent Mahallesi’nde meydana geldi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü eski kadın kolları başkanı Gizem Memioğlu (41), kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.

Memioğlu’nun ölüm sebebi ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Memioğlu, Taşköprü Kadın Kolları Başkanlığı görevinden 11 Aralık 2021 tarihinde herhangi bir açıklama yapmadan istifa etmişti.
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