Gorillerde de korona görüldü

Hayvanat bahçesinin direktörü Lisa Peterson bir arada yaşayan 8 gorilde virüs olduğunu tahmin ettiklerini ve bazılarının öksürdüğünü açıkladı.







Euronews'te yer alan habere göre gorillerin virüsü hayvanat bahçesinde çalışanlardan birinden kapmış göründüğü belirtildi. Koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulan söz konusu çalışanın herhangi bir semptom göstermediği ve gorillerin etrafındayken sürekli maske taktığı açıklandı.





Hayvanat bahçesi, Kaliforniya'da salgın önlemlerinin sıkılaştırıldığı 6 Aralık'tan beri halka kapalı durumda.





Hayvanat bahçesinin direktörü Lisa Peterson veterinerlerin gorilleri yakından takip ettiğini belirtirken hayvanlara vitamin, sıvı ve gıda desteği verildiğini ama özel bir ilaç tedavisi uygulanmadığını açıkladı. Peterson, nefes daralması ve öksürme dışında gorillerin iyi durumda olduğunu vurguladı.





Şu ana kadar vizonlardan kaplanlara kadar çok sayıda vahşi hayvanda Covid-19 tespit edilmişti fakat hastalığın gorillere bulaştığı ilk defa tespit edildi ve gorillerin ciddi bir reaksiyon geliştirip geliştirmeyeceği henüz bilinmiyor.