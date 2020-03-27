Görülmedik büyüklükte para: G-20 ülkeleri 5 trilyon dolar kredide anlaştı

Dünya gündeminin ilk sırasında yer edinmeye devam eden pandemiye karşı G20 ülkeleri birlik mesajı verdi. Salgına karşı mücadelede koordinasyon içerisinde ilerlemek konusunda kararlı olduklarını belirten liderler yakın zamanda eşi görülmemiş pandeminin küresel bir eylem gerektiğini vurguladı.







Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolarlık destek girişimi







Zirveye katılan Dünya Bankası Başkanı David Malpass, salgınının ekonomik etkilerine yönelik ek bir paket hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." ifadesini kullandı.





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Malpass konuşmasında Dünya Bankası Grubu'nun salgınla mücadele için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini kaydetti.





Banka yönetiminin salgının acil sağlık ve sosyal sonuçlarına odaklanan 14 milyar dolarlık paketini 17 Mart'ta onayladığını hatırlatan Malpass, salgının daha geniş ekonomik sonuçlarına odaklanacak ek bir paket hazırladıklarını aktardı.





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Sanal ortamda düzenlenen G20 Zirvesi'ne Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da katıldı. Küresel ekonominin 2020'de küçülmesinin 2021'de ise toparlanmasının beklendiğini belirten Georgieva, "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı." ifadesini kullandı.





Georgieva ayrıca "Ekonomik daralmanın derinliği ve toparlanmanın hızı, salgının kontrol altına alınma hızına ve para ile maliye politikası eylemlerimizin ne kadar güçlü ve koordineli olduğuna bağlı. Gelişmekte olan piyasalar, rekor seviyedeki sermaye çıkışları ve ciddi döviz likidite sıkıntısından önemli ölçüde etkilenmekte." değerlendirmesinde bulundu.







Dünya Sağlık Örgütü'ne mali destek







Liderler ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün krize daha iyi cevap verebilme ve kapasitesini artırmak için gerekli olan finansal açığını kapatma taahhüdünde bulundu. Bunun dışında medikal ekipmanların üretimi ve salgın hastalıklarla mücadele kapasitesini güçlendirmek ve kilinik verilerin ülkeler arasında paylaşılması konusunda görüş birliğine varıldı.