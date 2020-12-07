Samanyolu Haber /Ekonomi / Görülmemiş iflas! Bin lirası bile olmayanlar... /07 Aralık 2020 13:44

Görülmemiş iflas! Bin lirası bile olmayanlar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi’nin, “İstanbul Barometresi” araştırmasının ikincisi, vatandaşların borçlarının arttığını, geçinemediğini ve işten çıkarılma korkusu içinde olduklarını ortaya koydu.

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Tr724'te yer alan habere göre 23 Kasım-1 Aralık 2020 aralığında 850 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlanan rapordaki tespitler şöyle:

– Katılımcıların yüzde 60.2’si kasım ayında geçinecek kadar para kazanamadığını; yüzde 87.6’sı ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.

– Yüzde 55.1 oranındaki yurttaş, ülke ekonomisinin kötüleşeceğini düşünüyor. Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 55.3’e çıktı.

– Katılımcıların ekim ayına göre borç alma oranı artarak yüzde 44’e çıktı, borç verme oranı ise azalarak yüzde 3.2’ye düştü.

BORÇLAR ÖDENEMİYOR

– Kredi kartı kullanan İstanbullunun sadece yüzde 36’sı kredi kartı ekstresinin tamamını ödeyebiliyor. Asgari tutarı ödeyenlerin sayısı yüzde 33.2, kredi kartı borcunu hiç ödemeyenlerin sayısı ise yüzde 18.6 oldu.

– Katılımcıların yüzde 72.6’sı bin TL, yüzde 87.6’sı 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.

– Katılımcıların yüzde 28.7’si işten çıkarılma korkusu yaşıyor.

– İş arayanların yüzde 75’i yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor.

– Yüzde 59.1, indirim marketlerinden alışveriş yapıyor.

– Katılımcılara yöneltilen “Sizce İstanbul’un en önemli sorunu nedir” sorusuna, yüzde 60.4 olası İstanbul depremi, yüzde 52.6 ekonomik sorunlar, yüzde 41.1 ulaşım yanıtını verdi.

– İstanbulluların hem stres hem de kaygı seviyesi bir önceki aya göre arttı. Stres seviyesi 10 üzerinden 7.5, kaygı seviyesi 7.1 olarak belirlendi. Kadınların ortalama stres seviyesi 8 iken erkeklerin 7.1 olduğu görüldü.

– Yaşam memnuniyeti seviyesi 4.4, mutluluk seviyesi 4.7 ölçüldü; her iki seviye de geçen aya göre azaldı.
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