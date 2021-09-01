'Görünen o ki AKP, İstanbul’u kaybetmesinin acısını hâlâ yaşıyor'

“Görünen o ki AKP, İstanbul’u kaybetmesinin, üstelik hezimete uğramasının acısını hâlâ yaşıyor” diyen Ataklı, şunları kaydetti:
“Elbette işin bir de ‘tatlı para’ tarafı var. Taksi sayısı kısıtlı olunca taksi plakaları da çok değerli oluyor. Söylediklerine göre, bir taksi plakası 2 milyon liranın üzerinde satılıyormuş. Bu plakaların pek çoğu da AKP’li isimlerin elindeymiş. Taksi sayısı artarsa plaka fiyatları da biraz düşecek. O zaman AKP’liler zarar edecek. Durum böyle olunca, kuruldaki AKP’liler çaresiz İBB’den gelen her şeye karşı çıkıyorlar. Tabii isterlerse karşı çıkmasınlar. Başlarına geleceği biliyorlardır mutlaka.”
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