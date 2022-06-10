'Görünen o ki Cumhur İttifakı çatlayacak'

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP kanadının muhalefet üzerinde baskı kurmaya çalıştığı 'adaylık' konusunu köşesine taşıdı.



"Büyüklerime tavsiyem sağlıklarını korumaları için iktidar yanlısı kanallardan uzak durmalarıdır. Memleket yansa onların tek gündemi var: Millet ittifakının adayının kim olacağı. Veya Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı" diyen Tezkan, şöyle devam etti:



"Ne yapsınlar ki, memleketin yakıcı sorunlarından kaçmanın tek yolu bu. Baş ağrıtmaz, Saray’ın hoşuna gider, alkış alır.



Ekranlara çıkıp yorum yapan, gazetelerinde kalem oynatan iktidar yanlılarının kora halinde ‘haydi Kılıçdaroğlu haydi, vakit bitti adaylığını açıkla artık’ diye haykırmaları bu sebepten…



Tabii ki Saray’ın talebi…



Tabii ki Erdoğan’ın direktifi…



Hayır iftira, haksızlık ediyorsun demesinler. Erdoğan dayanamadı dün İzmir’de Kılıçdaroğlu’nu adaylığını açıklamaya çağırdı. Aynen şöyle dedi:



‘Ülkenin yönetimine talip olmak, CHP kürsüsünden gece yarılarında sosyal medyada masasının etrafına, altına doldurduğu şürekâsının önünde şaklabanlık yapmaya benzemez. Artık masa etrafında top çevirme, ortaklarını idare etmek adına milleti oyalama devri geride kaldı. Vakit karar verme vakti.



Şimdi buradan milletvekili seçildiği İzmir'den aynı davetimi bir kez daha yapıyorum. Artık kaçak güreşmeyi bırak Bay Kemal. İpe un sermekten, lafla peynir gemisini yürütmeye çalışmaktan vazgeç. Havaya bakıp ıslık çalarak gezmekle bu iş olmaz. Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin. Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok.’



O da vakit doldu korosuna katıldı. Daha doğrusu o koronun şefi olduğu bu konuşmayla açığa çıktı. Soru şu: Seçim 12 ay sonra olacaksa Millet ittifakı adayını neden şimdiden açıklasın?



Erdoğan ve şürekâsı neden ısrarlı? Neden günün 12 saati Kılıçdaroğlu adaylığını açıkla, aday olmayacaksan kim olacak onun adını açıkla diye bağırıyor?



Erdoğan neden adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin diye bastırıyor?



Önümüzde uzun bir yıl varken!..



Sebebi belli değil mi?



Ekonomi konuşulmasın istiyorlar, hayat pahalılığı gündemden düşsün istiyorlar, zamlar tartışılmasın konu yapılmasın istiyorlar, insanların gözü dolara değil başka yere baksın istiyorlar. Kameralar marketlerdeki etiketlere değil, Millet İttifakı'nın adayına dönsün istiyorlar. CHP’yi karıştırır mıyız, Millet İttifakı’nı bu sayede parçalar mıyız diye plan yapıyorlar.



Bir yıl boyunca Millet İttifakı’nın adayıyla yatıp adayıyla kalkalım istiyorlar…



Muhalefet ‘yemezler’ diyor; oyuna gelmeyiz….



Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söylüyor. Akşener de, Babacan da, Karamollaoğlu da, Davutoğlu da, Uysal da… Söyledikleri şu: seçim tarihi açıklanmadan adayımızı ilan etmeyeceğiz.



Kırk kere söylediler. Buna rağmen Erdoğan ve destekçileri ‘vakit karar verme vakti’ klişesiyle zorlayarak farklı bir gündem yapma telaşında.



Erdoğan’ın İzmir konuşmasını dinleyin telaş halini görürsünüz. O kadar ki, konuşmasını kaleme alan danışmanı İzmir’in ruhundan o kadar bi haber ki Silivri’de yatan Gezi mahkumlarını vatan haini ilan etti.



Gezi’nin kalbi Taksim’deyse ruhu Gündoğan’daydı. Saray toplumdan bu kadar kopmuş.



Görünen o ki; Millet İttifakı renk vermedikçe Cumhur İttifakı hırsından çatlayacak.



Korkarım kurdeşen olacaklar."