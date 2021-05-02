Görüntü yasağına Soylu'dan tartışılacak savunma

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün polis müdahalesi sırasında görüntü ve ses kaydı alınmasının yasaklanmasını içeren genelgesi hakkında tartışılacak açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada, cep telefonlarından önce adalet tecelli etmiyor muydu?" diye sordu.







CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Soylu, tartışma yaratan genelgeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:





"BU NORMAL BİR İNSAN DAVRANIŞLI DEĞİL"





Kişisel Verileri Koruma Kurulu var. Öbür tarafta da Danıştay var. Burada müracaat etme hakkı esas. Ama diyorsanız ki herkes polisin karşısına geçsin, polis bir işlemi yaparken veya tapucu bir işlemi yaparken veya bir memur bir işlemi yaparken, hatta siz yolda yürürken... Hanımefendi siz yolda yürürken birisi gelip sizi telefonla taciz ederse... Buradaki arkadaşlarımız aynı yorumu yaparlar mı acaba? Peki siz bundan mutlu mu olursunuz? Memnun mu olursunuz? Bu doğru bir şey değil. Beni bağışlayın ama bu normal bir insan davranışlı değil. Anlaşılıyor ki dünyada cep telefonları olmadan adalet tecelli etmemiş bu zamana kadar. Yani hiç bir zaman tecelli etmemiş...





EMNİYET GENELGESİ







Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği", ses ve görüntü almanın da görevi yapmayı engellediği ifade ediliyor.





Genelgede, "Personelimizin görevini ifa ederken bu tür ses ve görüntü alınmasına tevessül edecek davranışlara fırsat vermemeleri, eylemin veya durumun niteliğine göre kayıt yapan kişileri engellemeleri, kanuni şartlar oluştuğunda adli işlem yapmaları gerektiği hususlarında tüm personelimizin bilgilendirilmesi" ifadelerine yer verildi.



