Samanyolu Haber /Gündem / Görüntülere rağmen saldırgan kayıp! /27 Mayıs 2020 23:30

Görüntülere rağmen saldırgan kayıp!

Kiliselere yapılan saldırılar devam ediyor. İstanbul Kuzguncuk'taki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin haçı söküldü. Saldırı anı güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Saldırgan kayıplara karıştı.

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İstanbul Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin kapısındaki haç kimliği belirsiz bir kişi tarafından yerinden söküldü. Geçen haftalarda da Bakırköy Kilisesi'nin kapısı yakılmak istenmişti.

AGOS gazetesinin haberine göre; İstanbul’da bir kiliyönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin kapısındaki haç yerinden söküldü.

Kilise yönetimi tarafından yapılan açıklama şöyle: “26 Mayıs 2020 Salı günü saat 21:17'de Kuzguncuk Muhtarı Ali Faik Kaptan Vakıf Başkanımız Edvart Ayvazyan’ı arayarak kilisenin dış sokak kapısının üstündeki haçın yerde olduğu ve kapıya dayandığı haberini vermiştir. 

SALDIRGAN YEŞİL MONTLU, BEYAZ GÖMLEKLİ 

27.05.2020 Çarşamba sabahı erkenden kiliseye giden Vakıf Başkanı Edvart Ayvazyan önce fırından haçı almış, olay yeri tespitlerini yapmış resimleri çekmiş sonrasında kamera kayıtlarını tarayarak 23.05.2020 Cuma günü saat 19:20 civarında kimliği bilinmeyen yeşil montlu, beyaz gömlekli, kot pantolon giydiği anlaşılan bir kişinin Beylerbeyi istikametinden gelip, kilisenin karşı tarafında bir süre kiliseye baktığını, kameralara bakıp hatta poz verdiğini sonra ani hareketle kapıya tırmanıp saniyeler içinde haçı koparıp iskele tarafına gittiğini tespit etmiştir. 

Kuzguncuk Muhtarı kiliseye gelerek kamera kaydını seyretmiş güvenlik şubeye olayı bildirmiştir. Vakıf Başkanı, Patrik II. Sahak ve ERVAB Başkanı Bedros Şirinoğlu’nu arayarak durumu bildirmiş ve gerekli yerlere şikâyet bildirimi yapılmıştır. 

Kopartılan haç yine yerine monte edilmiştir. Üsküdar Emniyet Müdür Mehmet Baykara ve Üsküdar Güvenlik Büro Amiri Emin Aydos konuyla ilgilenmektedir.”

9 Mayıs’ta da Bakırköy Ermeni Kilisesi’nin kapısı yakılmak istenmişti. Kundaklama girişiminin fâile olduğu iddiası ile bir kişi gözaltına alınmıştı. 
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