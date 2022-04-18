Samanyolu Haber /Gündem / Görüntüleri Titanic müziği ile paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı /18 Nisan 2022 13:06

Görüntüleri Titanic müziği ile paylaşıldı! 'Moskova' böyle battı

Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskva'nın son anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

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Ukrayna füzesiyle batırılan geminin son anlarına ait olduğu iddia edilen görüntüler kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Söz konusu görüntülerin bu tahliye işlemi sırasında cep telefonları ile çekildiği belirtiliyor.

Geminin battığını kabul eden Rusya'dan sosyal medyaya sızan fotoğraflar hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

RUSYA DÜN PAYLAŞMIŞTI
Rusya dün Moskva mürettebatının yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı.

Sesin olmadığı 26 saniyelik videoda yaklaşık 120 Moskva mürettebatının üniformalı olarak bir törende yer aldıkları görülüyor.

Söz konusu paylaşımda 'Moskva'nın gelenekleri, Donanma'da her zaman olduğu gibi dikkatle korunacak ve devam ettirilecektir' ifadesine yer verilmişti.

SES KAYITLARI YAYINLANDI
Ukrayna'nın Neptün füzesinin hedefi olan geminin isabet aldıktan sonra gönderdiği yardım sinyalleri ortaya çıkmıştı. Açık kaynaklı istihbarat analistleri, savaş gemisinden mors koduyla 'SOS' ve 'batıyoruz' sinyalleri tespit etmişti.

Saldırıların ilk günlerinde Yılan Adası'nı çevreleyen Rus askerleri, adada görevli 13 Ukraynalı askere 'teslim olun' çağrısı yapmıştı. Roman Gribov isimli asker ise eline aldığı telsizle Rus askerlerine teslim olmayacaklarını ifade etmişti.
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