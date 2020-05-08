Samanyolu Haber /Ekonomi / Görünüm kötüleşti, yeni çalkantıya hazır olun! /08 Mayıs 2020 11:02

Görünüm kötüleşti, yeni çalkantıya hazır olun!

Dünyada ekonomik görünümün nisandan beri kötüleştiğine işaret eden Uluslararası Para Fonu (IMF) mali piyasalarda daha fazla çalkantı yaşanabileceği ikazında bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Uluslararası Para Fonu (IMF) üç hafta önceki son tahmininden bu yana ekonomik krizin daha da kötüye gittiğini ve piyasalarda daha fazla çalkantı olabileceğine işaret etti.

IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, Dış İlişkiler Konseyi tarafından 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir internet yayınında Türkiye'nin de dahil olduğu gelişen piyasaların dış finansman ihtiyacının önceki tahmini 2,5 trilyon dolardan çok daha fazla olacağını belirtti.

İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR, SAĞLIK KRİZİ ÇÖZÜLMEDİ

Gopinath, fonun 1 trilyon dolarlık mevcut borç verme kaynaklarının tamamına ihtiyaç duyacağını ve ülkelere ne kadar desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyleme konusunda çekingen davranmadığını ifade etti.

Gopinath, "Bu krizin yakın bir zamanda kaybolmayacağını biliyoruz. İşler kötüye gidebilir. Sağlık krizi çözülmüş değil." dedi.

IMF'nin 14 Nisan'da yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 3 düşeceği tahminine yer verilmişti. Rapor yeni tip  Koronavirüs (Covid-19) salgınının yılın ikinci yarısında etkisini kaybedeceği ve kontrol altına alınmasına yönelik önlemlerin kademeli olarak azaltılabileceği tahminine dayanıyordu. 

ÖDEMELERİ ERTELEME BİLE ÇARE OLMAYACAK

Gopinath bu senaryonun artık çok daha az mümkün olduğunun altını çizdi.

Aynı raporda virüsün beklenenden uzun sürdüğü, 2021'de geri döndüğü ya da her ikisinin de gerçekleştiği üç alternatif senaryo işaret edilmişti. 

Salgının uzun sürdüğü senaryoda, dünya ekonomisinden yüzde 3 silinirken, hem uzun sürdüğü hem de gelecek yıl geri döndüğü bir senaryo yüzde 8 daha az büyüme anlamına geliyor.

Aynı yayında konuşan Harvard Üniversitesi profesörü Kenneth Rogoff, bazı ülkelerin borç ödeme güçlüğü çekeceğini ve ödemelerin ertelenmesi yerine doğrudan silinmesi gerekeceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Görünüm kötüleşti, yeni çalkantıya hazır olun! Sonraki Haber >>

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

Ahmet Burhan'ın cenazesi toprağa veridi

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

İşte Hocaefendi'nin sesinden kendi şiiri

Ne yaptığını kimse anlamadı

Ne yaptığını kimse anlamadı

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Bu açıklamalar , Civelek ailesi için kampanyaya dönüştü

Arşiv unutmaz

Arşiv unutmaz

İşte çok konuşulacak video

İşte çok konuşulacak video

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Perinçek'ten aşağılık itiraflar: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar da onun devamıdır

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:40