Görünüm kötüleşti, yeni çalkantıya hazır olun!

SAMANYOLUHABER- Uluslararası Para Fonu (IMF) üç hafta önceki son tahmininden bu yana ekonomik krizin daha da kötüye gittiğini ve piyasalarda daha fazla çalkantı olabileceğine işaret etti.







IMF baş ekonomisti Gita Gopinath, Dış İlişkiler Konseyi tarafından 7 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir internet yayınında Türkiye'nin de dahil olduğu gelişen piyasaların dış finansman ihtiyacının önceki tahmini 2,5 trilyon dolardan çok daha fazla olacağını belirtti.





İŞLER KÖTÜYE GİDEBİLİR, SAĞLIK KRİZİ ÇÖZÜLMEDİ





Gopinath, fonun 1 trilyon dolarlık mevcut borç verme kaynaklarının tamamına ihtiyaç duyacağını ve ülkelere ne kadar desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyleme konusunda çekingen davranmadığını ifade etti.





Gopinath, "Bu krizin yakın bir zamanda kaybolmayacağını biliyoruz. İşler kötüye gidebilir. Sağlık krizi çözülmüş değil." dedi.





IMF'nin 14 Nisan'da yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporunda dünya gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 3 düşeceği tahminine yer verilmişti. Rapor yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yılın ikinci yarısında etkisini kaybedeceği ve kontrol altına alınmasına yönelik önlemlerin kademeli olarak azaltılabileceği tahminine dayanıyordu.





ÖDEMELERİ ERTELEME BİLE ÇARE OLMAYACAK





Gopinath bu senaryonun artık çok daha az mümkün olduğunun altını çizdi.





Aynı raporda virüsün beklenenden uzun sürdüğü, 2021'de geri döndüğü ya da her ikisinin de gerçekleştiği üç alternatif senaryo işaret edilmişti.





Salgının uzun sürdüğü senaryoda, dünya ekonomisinden yüzde 3 silinirken, hem uzun sürdüğü hem de gelecek yıl geri döndüğü bir senaryo yüzde 8 daha az büyüme anlamına geliyor.





Aynı yayında konuşan Harvard Üniversitesi profesörü Kenneth Rogoff, bazı ülkelerin borç ödeme güçlüğü çekeceğini ve ödemelerin ertelenmesi yerine doğrudan silinmesi gerekeceğini söyledi.