Görür'den İzmir için şehir merkezinde deprem uyarısı

İzmir’de meydana gelen ve Kandilli Rasathanesine göre 6.9 şiddetine olan depremde binalar yıkıldı, enkazda kalanlar oldu.







Şu ana kadar açıklanan ölü sayısı dört iken, 120 kişi de yaralandı. Büyük depremin ardından 21 artçı tespit edilirken, uzmanlar uyarıyor.





Prof. Naci Görür, İzmir'de yaşanan depremle ilgili, depremin Tuzla fayının üzerine yaşanmış olabileceğini, böyle olması durumunda fayın kırılmayan kısımlarının yarattığı stresin başka depremlere de neden olabileceğini söyledi.





HaberTürk'te İzmir depremini değerlendiren Görür, Kuzey doğu- güney batı doğrultusunda faylar var. İzmir'i etkileyen Çeşme fayı ve Gürbahçe fayı ve doğuda Seferihisar fayı ve sonra Tuzla fayı var. Bu deprem Tuzla fayının içinde onun devamında meydana geldi diye düşünüyorum. Seferihisar fayının üstünde de olabilir bana daha çok Tuzla fayının üstünde görülüyor. 60-70 kilometrelik bir fay, 30 kilometresi kırıdıysa kırılmayan kesimine stres transfer edilmiş olabilir. Bu da başka bir depreme neden olabilir. Bu bir uyarıdır ama henüz nereden kırıldığını bilmiyoruz. O nedenle kesin konuşmamak lazım. Bunun araştırılması gerekir'' dedi.





Görür ayrıca bu konuda daha önce uyarılarda bulunduğunu, bu fayların etki alanının incelenip, bunların verebileceği zararın boyutlarının tespit edilmesi ve önlem alınması gerektiğini dile getirdi.





MMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan deprem sonrasında BirGün’e yaptığı açıklamada “Bu deprem tuzla fay hattı üzerinde gerçekleşti. AFAD’ın verilerine baktığımız zaman 6.6 civarında bir şiddette olduğunu gördük. Depremle beraber fayın bütünüyle kırıldığını düşünüyoruz. Fayın tümüyle kırılması olumlu bir durum. Bu fay hattında daha büyük bir deprem gerçekleşeceğini düşünmüyoruz ancak artçı depremler olacaktır” dedi.





Deprem bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan ise depremle ilgili şunları söyledi:





"Deprem tam da bir hafta önce dediğim yerde oldu. Depremin olacağını üç aydır söylüyordum. Aydın’dan gelen kırıkla Seferihisar’dan gelen kırığın arasında her an deprem olabilir demiştim ve maalesef oldu. Bu depremle eşik değer aşılmıştır. İzmir ve Aydın illerinde özellikle Rum evlerinde yıkılmalar bekliyorum bunun dışında da bazı evlerde yıkılmalar olabilir. En fazla Sisam Adası’nda ve diğer Ege Adalarında yıkım bekliyorum. Bunun dışında ayine depremler olacaktır bunlar, çok yıkıcı olmayacaktır ve hasar görmüş evler bu depremlerle yıkılacaktır. En fazla sarsıntı Seferihisar, Urla, Kuşadası, Bornova, Göztepe, Bostanlı ve Mavişehir’de görülmüştür. Özellikle bu saydığım yerlerde oturanlar bu gece evlerine girmesinler. Çok şükür ki deprem bu saatte oldu. Deprem akşam saatlerinde olsaydı etkisi daha fazla olacaktı."





CNN Türk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal depremi yorumladı, Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal:





"Sevindirici yanı büyük deprem sıklığı azdır bu fayda. 6.6 ile 7 arasında 10-15 kat fark var. 6.6 yine de ülkemizde yıkıcı etkiye sahiptir. Depremin ivmesi üst merkezden itibaren uzaklaştıkça azalır. Depremin denizde olması bir şanstır, yıkıcı etkisini de azaltır. Derin bir deprem geniş bir alanda hissedilir."





9 Eylül Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Hasan Özbilir:





"Biraz daha Seferihisar taraflarında sıkıntılar olabilir Urla'ya kadar. Deprem tsunami tehlikesi de yaşatmaz diye düşünüyorum. Sisam Adası daha çok zarar görmüş olabilir."





Jeoloji Mühendisi Prof. Okan Tüysüz:





“Batı Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en sık deprem olan bölgelerinden bir tanesi ve özellikle bu gölgede deniz içerisinde çok fazla fay var. Burası geçmişte de 7’nin biraz altında depremler yaşayan bir bölge. Jeolojik açısından olağan bir deprem diyebilirim. Depremin en çok hasarı İzmir civarında verdiği görülüyor ve bu da zeminin zayıf yapısı ve yapıların zayıflığı ile alakalı. Dikkat etmek lazım, artçılar olacaktır. Şiddeti 6’ya kadar varan artçılar gelecektir hasar gören binalar varsa bunlara dikkat etmek lazım.”





Prof. Naci Görür, özellikle Gediz ana fayı üzerinde olan depremlerin İzmir'i etkilediğini üç ay önce ifade etmişti.





Naci Görür’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şu şekildeydi:





"Arkadaşlar merhaba. İzmir'in depremselliği ile ilgili görüşümü yazacağıma söz vermiştim. Bu konu biraz karmaşık. Nedeni bu kentin tektonik konumu. Bu bölgede sırt sırta vermiş 2 ana graben var. Biri Gediz, diğeri B. Menderes. İkisinin ortak horstu Bozdağlar ve Aydın Dağları…





Bu horstun kuzey sınırı Gediz Grabeninin ana fayını, güney sınırı ise B. Menderes Grabeninin kuzey ana fayını oluşturur. Ana faylar kaydırak gibidir. Üzerlerinden Gediz ve B. Menderes Grabenlerinin tavan blokları yavaş yavaş kayar ve yerleşir, dolayısıyla da depremler oluşur.





İzmir Yarımadası kısmen horstun bir parçası gibidir. Özellikle Gediz ana fayı üzerinde olan depremler İzmir'i etkiler. Gediz Graben sistemine ait faylar İzmir civarında çoğunlukla D-B uzanımlıdır."











