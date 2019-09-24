Samanyolu Haber /Gündem / Görüş yolunda feci kaza: Baba ve üç çocuğu vefat etti, dört yaralı var /24 Eylül 2019 17:48

Görüş yolunda feci kaza: Baba ve üç çocuğu vefat etti, dört yaralı var

Kaza, Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda meydana geldi. Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden 16 DLA 93 plakalı otomobil bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Araçta bulunan üçü çocuk dört kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı. Haksız tutukluluğa bir de memleketten uzak cezaevine nakil zulmü deyim yerindeyse bir aileyi yok etti.

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Hatay'daki düğünden Rize'deki cezaevinde tutulan yakınlarını ziyarete giden aile Umuç ailesi felaketi yaşadı.

Şarkışla-Pınarbaşı yolunda yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1) kaza mahallinde, yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan Umuç (7) ve Yavuz Selim Umuç (9) tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti

UZAK CEZAEVİNE NAKİL HUKUKSUZLUĞU

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23), çocukların annesi Aysun Umuç (32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise tutukluluğa bir de uzak cezaevine nakil hukuksuzluğunu ekleyen yargıya şahsi Twitter hesabından tepki gösterdi.


Kazada vefat eden baba Hakan Umuç ve çocukları memleketleri Sarıkamış'ta birlikte toprağa verildi. 
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