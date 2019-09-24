Görüş yolunda feci kaza: Baba ve üç çocuğu vefat etti, dört yaralı var

Hatay'daki düğünden Rize'deki cezaevinde tutulan yakınlarını ziyarete giden aile Umuç ailesi felaketi yaşadı.





Şarkışla-Pınarbaşı yolunda yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1) kaza mahallinde, yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan Umuç (7) ve Yavuz Selim Umuç (9) tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti





UZAK CEZAEVİNE NAKİL HUKUKSUZLUĞU





Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23), çocukların annesi Aysun Umuç (32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise tutukluluğa bir de uzak cezaevine nakil hukuksuzluğunu ekleyen yargıya şahsi Twitter hesabından tepki gösterdi.







