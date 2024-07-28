Samanyolu Haber /Gündem / Görüşme izni çıkmıştı: Türkeş, Kavala ile ne konuşacak? /28 Temmuz 2024 09:22

Görüşme izni çıkmıştı: Türkeş, Kavala ile ne konuşacak?

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Adalet Bakanlığı’nın Osman Kavala da dahil Gezi davasında tutuklu bulunanları ziyaretine ilişkin başvurusunu gecikmeli olarak kabulünün ardından yaptığı açıklamada en kısa zamanda ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi. Türkeş, ziyarette ne konuşulacağına ilişkin de bilgi verdi.

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AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gezi Parkı Davası' tutuklu sanıklarından Osman Kavala ile yapacağı görüşme için Adalet Bakanlığı'ndan izin alındığını belirtti.

Türkeş, ilk açıklamasını Gerçek Gündem'e yaptı. Türkeş Adalaet Bakanlığı’nın Osman Kavala’da dahil Gezi davasında tutuklu bulunanları ziyaretine ilişkin başvurusunu gecikmeli olarak kabulünün ardından yaptığı açıklamada en kısa zamanda ziyaretleri gerçekleştireceğini söyledi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULACAK?

Bilginin Bakanlıktan çok yeni geldiğini ve bir an önce kamuoyunu bildirmek amacıyla sosyal medyadan paylaşımda bulunduğunu belirten Türkeş, cezaevlerinde yapacağı ziyarette ne konuşulacağına ilişkin, “Tanışacağız. Çünkü birbirimizi tanımıyoruz. Önce tanışacağız” dedi.

Türkeş, “5 kişiye de gideceğiz demiştik. Yani Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özerden hepsine gidilecek. Hanımlar Bakırköy’de yattığı için oraya ve Silivri Cezaevi’ne gideceğiz.”

Türkeş, “Görüşmelerin nasıl sonuç vereceğini bilmiyoruz. O falcılığa girer. Hele bir gidelim” dedi.
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