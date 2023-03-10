Görüşme olumlu geçti: Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı yolunda

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalaması ile seçim süreci başladı.







Seçim maratonuna Resmi Gazete'de yayımlanan mükerrer sayı ile de resmen girildi.





CUMHUR'DA İTTİFAK ARAYIŞI



Seçim kararının ardından partiler arasındaki görüşmeler de hızlanıyor.





Yaşadığı oy kaybını telafi etmek için ittifakını genişletmeye çalışan AKP'nin ilk durağı Yeniden Refah Partisi oluyor.





AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım bugün Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.





ZİYARET SONRASI AÇIKLAMA

Ziyaret sonrası Yıldırım, açıklamalarda bulundu.





Yıldırım açıklamasında, "Yeniden Refah Partisi ile görüşmemiz çok olumlu geçti. Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yol yürüyelim" ifadelerini kullandı.





Fatih Erbakan ise "Partimizi Cumhur İttifakı'nda görmek istediler. Yetkili kurullarımızla bunu değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.