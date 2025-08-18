Samanyolu Haber /Dünya / Görüşme öncesi Zelenski'den dikkat çeken mesajlar: 'Rusya kesinlikle ödüllendirilmemeli' /18 Ağustos 2025 19:42

Görüşme öncesi Zelenski'den dikkat çeken mesajlar: 'Rusya kesinlikle ödüllendirilmemeli'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye saatler kaldı. İki liderden görüşme öncesi açıklamalar geldi.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında Beyaz Saray'da yapılacak olan görüşmenin öncesinde iki liderden kritik açıklamalar yapıldı. 

Zelenski, görüşmeye saatler kala, Rusya'nın yürüttüğü savaş nedeniyle sonuç ne olursa olsun 'ödüllendirilmemesi' gerektiğine vurguladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre X hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları baltalamak için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya bu savaşa katılımından dolayı sonuç ne olursa olsun kesinlikle ödüllendirilmemeli” ifadelerini kullandı. 

TRUMP: BAKALIM SONUÇLARI NE OLACAK
Başkan Trump ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada ''Beyaz Saray'da büyük gün. Bakalım sonuçları ne olacak'' dedi. 

KIRIM'DAN VAZGEÇMESİ Mİ İSTENECEK?
Trump görüşme öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenski'ye Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’dan vazgeçmesi ve NATO’ya katılma talebinden vazgeçmesi çağrısında bulundu. 

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da bir araya gelmişti. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, birçok konuda anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Putin ise görüşmenin çok faydalı olduğunu ifade etmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Görüşme öncesi Zelenski'den dikkat çeken mesajlar:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:19:45