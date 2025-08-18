Görüşme öncesi Zelenski'den dikkat çeken mesajlar: 'Rusya kesinlikle ödüllendirilmemeli'

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında Beyaz Saray'da yapılacak olan görüşmenin öncesinde iki liderden kritik açıklamalar yapıldı.





Zelenski, görüşmeye saatler kala, Rusya'nın yürüttüğü savaş nedeniyle sonuç ne olursa olsun 'ödüllendirilmemesi' gerektiğine vurguladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre X hesabından paylaşımda bulunan Zelenski, "Putin, Ukrayna ve Avrupa üzerindeki baskıyı sürdürmek ve diplomatik çabaları baltalamak için gösterişli cinayetler işleyecek. Rusya bu savaşa katılımından dolayı sonuç ne olursa olsun kesinlikle ödüllendirilmemeli” ifadelerini kullandı.





TRUMP: BAKALIM SONUÇLARI NE OLACAK

Başkan Trump ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada ''Beyaz Saray'da büyük gün. Bakalım sonuçları ne olacak'' dedi.





KIRIM'DAN VAZGEÇMESİ Mİ İSTENECEK?

Trump görüşme öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenski'ye Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’dan vazgeçmesi ve NATO’ya katılma talebinden vazgeçmesi çağrısında bulundu.





TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’da bir araya gelmişti. Trump, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, birçok konuda anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Putin ise görüşmenin çok faydalı olduğunu ifade etmişti.