Samanyolu Haber /Politika / Görüşmede dikkat çeken ayrıntı! /02 Ekim 2019 16:11

Görüşmede dikkat çeken ayrıntı!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kurucu üyeliğinden 10 Temmuz'da istifa eden Ali Babacan'ı ziyaret etti. Ziyarette Babacan'ın yanında yine eski bir AKP'li vardı.

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu liderler turunun bugünkü durağında Ali Babacan ile görüştü. 


Sabah saatlerinde Babacan'ın Ankara Balgat'taki çalışma ofisine gelen Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Birol Aydın eşlik etti. 

SADULLAH ERGİN, BABACAN İLE YAN YANA

Babacan'ın hemen yanında ise Babacan gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa eden eski adalet bakanı Sadullah Ergin yer aldı. 

Sadullah Ergin'in (sol başta) Babacan'ın partisinin kurucu üyeleri arasında olduğu ifade ediliyordu. Ancak Ergin şu ana kadar sessiz kalmayı tercih etmişti. (Fotoğraf: Milli Gazete)

SİYASETTEKİ SON GELİŞMELER...

İki saate yakın süren görüşmenin içeriği hakkında taraflar herhangi bir beyanda bulunmadı. 

Edinilen bilgiye göre samimi bir havada geçen görüşmede Babacan'ın yeni parti çalışmaları ve siyasetteki son gelişmeler müzakere edildi.

Karamollaoğlu iki hafta önce Saray'da AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti. 

KARAMOLLAOĞLU'NDAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Babacan ile bir araya gelen Karamollaoğlu görüşme sonrasında açıklamada bulundu. 

Babacan ile Türkiye ve bölgeye dair fikir teatisinde bulunduklarını ifade eden Karamollaoğlu, “Ülke ve bölgemizin içinde bulunduğu şartları ele aldık. Derdimiz ülkemizin içinde bulunduğu durumdan kurtulması. Bunun için hepimizin diyaloğa ihtiyacımız var. Sayın Babacan’a çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

ALİ BABACAN: PARTİ KURMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Karamollaoğlu’nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Babacan, bir saat 45 dakika süren görüşmede ülkenin ve bölgenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumu müzakere ettiklerin söyledi. 

Babacan, "Bizim parti çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Başlattığımız çalışmalar ile ilgili ilk elden kendilerine bilgi verdik, görüşlerini aldık.” ifadelerini kullandı.


DAVUTOĞLU'NU DA ZİYARET EDECEK

Görüşmenin akabinde Karamollaoğlu siyasi parti liderlerinin yanı sıra AKP'ye alternatif parti kurmaya hazırlanan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu da ziyaret edeceğini belirtmişti. 

Karamollaoğlu şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ile görüşmüştü. 

Liderler turunun Erdoğan'ın talebi üzerine yapıldığı iddia ediliyor. 

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