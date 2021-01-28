Samanyolu Haber /Gündem / Görüşmeden yeni detaylar ortaya çıktı: İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak /28 Ocak 2021 10:40

Görüşmeden yeni detaylar ortaya çıktı: İstanbul Sözleşmesi kaldırılacak

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) bazı yetkililerin kendisine gelerek, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunu Erdoğan'a iletmelerini istediğini açıkladı. Asiltürk, "Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde. Kaldırılacağını kendisi de kesin olarak ifade etti." dedi.

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Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye dair konuştu. 

Erdoğan’ın açıklamalarının üzerine bir şey söylemeyeceğini belirten Asiltürk, partisinin ittifak politikası için "Açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur." dedi.
 
 Asiltürk katıldığı televizyon programında Erdoğan ile yaptığı görüşmelere dair yeni bilgiler verdi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN KALDIRILACAĞINI İFADE ETTİ"

Asiltürk programda yaptığı konuşmada, “AKP'nin yetkilileri bana geldi ve bu sözleşmenin (İstanbul Sözleşmesi) kesinlikle kalkacağını söyledi. Lütfen siz bizi destekleyecek şekilde konuşun da bize yardımcı olun. Sayın Cumhurbaşkanının da görüşü kalkması yönünde. Ben de biliyorum ifade ettiğini kesinlikle kalkacak. Parti içinde cahiller var, kadın hakları falan diyenler. Bir de buna karşı olanlar var. Kaldıracaklarını kesin olarak kendisi de ifade etti." ifadelerini kullandı.

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