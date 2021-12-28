Samanyolu Haber /Gündem / "Görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz” /28 Aralık 2021 23:38

"Görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “İller Bankasının ardından şimdi de TCDD’yi taşımak istiyorlar. Binanın da Medipol Üniversitesine verilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz” dedi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ankara’da kamu kurumlarının, Merkez Ankara projesine taşınması için seferber edildiğini iddia eden CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “İller Bankasının ardından şimdi de TCDD’yi taşımak istiyorlar. Binanın da Medipol Üniversitesine verilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü biliyoruz” dedi.

Emir, Ankara’da imar planları meslek odaları tarafından yargıya taşınan ve rant projesi olarak adlandırılan Merkez Ankara projesine ilişkin yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Geçtiğimiz günlerde İller Bankası personelinin henüz şantiye halindeki binaya taşınmaya zorlandığını açıklayan Emir, şimdi de TCDD Genel Müdürlüğünün Merkez Ankara’ya taşınmak istediğini söyledi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURACAKLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye yazılı soru önergesi sunan Emir, şunları söyledi:

Daha önce misafirhanesi, Medipol Üniversitesine devredilen TCDD Genel Müdürlüğünün tüm binalarının yine bu üniversiteye devredilmesine yönelik bir hazırlık olduğunu biliyoruz. TCDD’yi de Merkez Ankara’ya kiracı yapacaklar. TCDD’nin kendine yeten tarihi bir binası varken, böylesi bir operasyonun ancak birilerine rant meydana getirmek için yapıldığı düşünülebilir. Bir taşla iki kuş vuracaklar. Hem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üniversitesine çok değerli bir binayı devredecekler, aynı zamanda kendi yandaşlarına, milyonlarca lira aktaracakları hazır kiracı bulacaklar. İktidarı bir kez daha uyarıyoruz, rant projesini kurtarmak için kamu kurumlarını feda etmeyin.”
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