Göstericilerin üzerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto eden kişilere ateş açıldı. Ordudan yapılan açıklamada, “Protestocular Adalet Sarayı’na giderken Tayounah bölgesinde ateş açıldı” ifadeleri kullanıldı.



Ordu kaynakları, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, Reuters’a açıklama yapan kaynaklar, kentte iki patlama sesinin de duyulduğunu kaydetti.



Olayın, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı’nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar’ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandığı sırada meydana geldiği aktarıldı.