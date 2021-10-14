Samanyolu Haber /Dünya / Göstericilerin üzerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var /14 Ekim 2021 13:03

Göstericilerin üzerine ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçtiğimiz yıl meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmayı protesto edenlerin üzerine ateş açıldı. Ordu kaynakları, silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Beyrut patlamasına ilişkin soruşturmayı protesto eden kişilere ateş açıldı. Ordudan yapılan açıklamada, “Protestocular Adalet Sarayı’na giderken Tayounah bölgesinde ateş açıldı” ifadeleri kullanıldı.

Ordu kaynakları, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, Reuters’a açıklama yapan kaynaklar, kentte iki patlama sesinin de duyulduğunu kaydetti.

Olayın, Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı’nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar’ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandığı sırada meydana geldiği aktarıldı.
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