Gösteriler sebebiyle ABD'de Coronavirüs salgınında yeni dalga endişesi









Protesto eylemleri sırasında binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek biraraya gelmesi, uzmanları kaygılandırıyor. Boston Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi’nden Dr. Sandro Galea, “Yaşanan bu olaylar ihtiyacımız olan güvene yönelik tehdit oluşturuyor. Eğer bu önlemlere dikkat etmezsek yeni bir dalgayı karşılamadaki kapasitemiz konusunda kaygılıyım” ifadelerini kullandı.





Amerika’da şu ana kadar 20’den fazla şehirde binlerce kişi biraraya gelerek protesto gösterileri düzenledi. Uzmanlar her ne kadar virüsün açık havadaki yayılımının kapalı ortamlardaki kadar olmadığına dikkat çekse de gösterilerin yeni bir dalgayı tetikleyip tetikleyemeyeceği, merak konusu. Vanderbilt Üniversitesi’nden Dr. William Schaffner da gösterilerde çok sayıda protestocunun maske takıyor olmasının bulaşma riskini azalttığını söyledi.





Öte yandan yetkililer, Los Angeles'ta yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle Corona testi yapılan merkezlerin kapatıldığını açıkladı. Gösterilerin başlangıç noktası olan Minneapolis'te de protestolar sırasında Corona virüsü test merkezinin zarar gördüğü belirtildi.





Yetkililer, test sayılarının düşmesinin salgının kontrolunu zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca Corona pozitif olan protestocuların temas ettikleri kişilerin kontrolu da gösteriler nedeniyle imkansız hale geliyor.