Göz kamaştıran başarı hikayesi TUTUNANLAR'da!

Barınma, geçinme ve vatandaşlık süreçlerini tamamlayan Güzel çifti, kendi tecrübelerini Almanya’ya yeni gelen göçmenlere aktarmayı ihmal etmemiş. Erdoğdu ve Nuriye Güzel, sivil toplum kuruluşlarında verdikleri seminerlerle göçmenlere perspektif ve motivasyon kazandırmaya çabalıyor.





Göçe zorlanan ve ardından yeni bir hayat kuran insanların hikayesinin anlatıldığı Tutunanlar belgeselinin bu haftaki bölümüne Erdoğdu-Nuriye Güzel çifti konuk oldu. Güzel çifti, OHAL döneminde yaşadıkları gözaltı günlerinden Almanya’da iş ve vatandaşlık edinmeye varan göç serüvenini anlattı.Çoğunda olduğu gibi Güzel ailesinin göçe karar vermesinde, 15 Temmuz sonrasında zirveye çıkan hukuksuzluklar etkili olmuş. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktorasını yapan Erdoğdu Güzel, gözaltına alınan bir meslektaşının adını vermesiyle kendini nezarette bulmuş. Güzel, gözaltı günlerini, ‘’İki yaşındaki kızımızı bir tanıdığımıza bırakarak karı koca gözaltına alındık. Başarı sahibi ne kadar meslektaşım varsa nezarette idi. Dünyada ilk manyetik fırlatıcıyı yapan kişi, makalesi Nature dergisinde yayınlananlar oradaydı’’ sözleriyle anlatıyor.Erdoğdu Bey, dolar hesabında tuttuğu paranın değerinin artmasını suç olarak gören mahkeme başkanını da kayda geçiriyor.Hukuksuzluğun uzun süreceğini öngören Güzel çifti, Yunanistan üzerinden Almanya’ya ulaşmış. İltica sürecinde yardım gördüğü Alman dostlarına Ramazan ayını fırsat bilerek iftar vermişler. Nuriye Güzel, iftar akşamını, ‘’Bir kilise iftara ev sahipliği yaptı. O gün 17 kişi katıldı, o halka hala genişleyerek sürüyor’’ sözleriyle yad ediyor.Güzel çifti uyum sürecinde Alman dostlarıyla yakın ilişkiler kurmuş. Tutunanlar’a konuşan dostları, Güzel çiftinden övgüyle söz ediyor. Çalıştığı okulun yöneticisi, Nuriye Güzel için, ‘’Benim için meslektaştan öte bir arkadaş. Onun sayesinde müslümanları daha iyi tanıyorum’’ ifadelerini kullanıyor. Erdoğdu Güzel’in iş arkadaşı ise, hayranlığını ‘’7 senede dili bu kadar iyi konuşması ve çevresine uyum sağlamış olması inanılmaz derecede şaşırtıcı. Onun ciddi ve güvenilir biri olduğuna hepimiz eminiz’’ diyor.Güzel çifti, uyum sürecinde koronavirüs salgınını fırsata çevirmiş. Nuriye Hanım, ücretli öğretmenlikle adım attığı çalışma hayatında, atanmış ilkokul öğretmenliğinde 3 yılı geride bırakmış. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışması yarıda kalan Erdoğdu Güzel ise, devlet kurumlarının yazılım altyapılarını üstlenmiş bir firmada test mühendisi olarak çalışıyor.