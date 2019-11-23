Samanyolu Haber /Gündem / 'Gözaltı kararın var' denerek iki kez kaçırıldı, fidyeciler polis çıktı /23 Kasım 2019 15:19

'Gözaltı kararın var' denerek iki kez kaçırıldı, fidyeciler polis çıktı

Hizmet Hareketi'ne mensup olduğu iddiasıyla polis olduğu söylenen kişilerce iki kez kaçırıldı, ailesinden yüklü miktarda fidye istendi. Fidye çetesinin içinde polislerin de olduğu ortaya çıktı.

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Hakkında yakalama kararı bulunan A.Ö., polis olduğu iddia edilen kişiler tarafından iki kez evinden kaçırıldı. İlk kaçırılma olayında kaçıran kişiler A.Ö’nün ailesinden yüklü miktarda para aldıktan sonra serbest bıraktı. 

İkinci kaçırılma olayında ise aile bu işte parmağı olduğunu düşündükleri bir tanıdıklarından yardım istedi. O da aileyi aralarında polislerin olduğu zanlılarla görüştürdü. Polisler, aileden “bu işi halletmek için” 200 bin lira civarında para istedi. Görüşmenin yapıldığı sırada jandarma, olay yerini bastı, 5 kişi gözaltına alındı. Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmada 1 kişi daha gözaltına alındı. 

Mağdur A.Ö. ise bu olayın ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kişiler önceki gün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Aralarında 2 polisin de olduğu 5 kişi tutuklanırken 1 kişi serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kişinin etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.

AİLESİ VARINI YOĞUNU SATTI

Cumhuriyet‘in haberine göre, hakkındaki soruşturma nedeniyle yakalama kararı bulunan A.Ö. iddiaya göre 10 Ekim’de evi basılarak polis olduklarını belirten kişiler tarafından, başına maske geçirilerek kaçırıldı. A.Ö. kaçırıldığı yerde işkenceye uğradı. Kaçıran kişiler aileyi arayarak yüklü miktar para hazırlamaları halinde A.Ö’yü serbest bırakacaklarını söyledi. A.Ö’nün ailesi ellerinde bulunan altın, para ne varsa bu kişilere verdi. A.Ö, daha sonra evinin yakınlarında bir yere bırakıldı.

16 Kasım’da A.Ö. market alışverişi yapıp arabasıyla eve döndüğü sırada bu kişiler tarafından yeniden kaçırıldı. A.Ö’nün babası, oğlunun aracının kapısını açık gördü ancak oğlunu bulamadı. O sırada yanlarında bulunan bir yakınlarının telefonu çaldı. Arama, kaçırılan A.Ö’nün telefonundan yapılmaktaydı. Telefondaki ses, “A.Ö. elimizde 2 milyon dolar hazırlayıp istediğimiz yere getirin” dedi.

Aile bu olayda bağlantısı olduğunu düşündüğü bir tanıdıklarına durumu anlattı. Tanıdık ise babayı Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polisin kardeşiyle görüştürdü. Ailenin avukatı Abdi Yaşar bu görüşmeyi jandarmaya haber verdi. Görüşmeye aralarında polislerin olduğu 5 kişi geldi. Baba, oğlunu kaçıranların serbest bırakmak için kendilerinden 2 milyon dolar istendiğini anlattı. Polisler ise bu işi çözeceklerini ancak 150 bin – 200 bin TL arasında bir maliyeti olacağını söyledi. Jandarma ise olay yerini basıp 6 kişiyi gözaltına aldı.

GİZLİLİK KARARI ALINDI

Söz konusu olayda polislerden birinin Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde çalıştığı iddiası üzerine Emniyet Müdürlüğü’nü Cumhuriyet arasa da emniyet, soruşturmada gizlilik kararı olduğu için bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

Hakkında yakalama kararı olan A.Ö. ise evinin önüne bırakıldıktan sonra gidip teslim oldu. Birkaç gün nezarette tutulan A.Ö’yü savcılık adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme savcılığın adli kontrol kararını kabul ederek A.Ö’yü serbest bıraktı.

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