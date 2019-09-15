Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltı sırasında şiddet uygulayan 66 polis için Valilik soruşturma izni vermedi /15 Eylül 2019 15:29

Gözaltı sırasında şiddet uygulayan 66 polis için Valilik soruşturma izni vermedi

Ev baskını sırasında ve gözaltında sistematik işkenceye maruz kaldığı ifade edilen Şahin ailesinin suç duyurusu üzerine 66 polis hakkında "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla başlatılmak istenen soruşturma için Van Valiliği izin vermedi.

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Van’ın merkez İpekyolu ilçesine bağlı Yalımerez Mahallesi’nde 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılan ev baskınında Ayfer, Abdulbaki, Ayhan, Abdullah ve F. Şahin ile Şehriban Mamuk ve Dilan Görür gözaltına alınarak, 4 gün boyunca Van TEM ile Çocuk Şube'de tutulmuştu. Ev baskınında ve gözaltında sistematik olarak işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını beyan eden Şahin ailesinden 5 kişi tutuklanmıştı.

"'Orantılı güç' kullanıldı"

F. Şahin’in işkenceye uğradığını söylemesinin ardından avukatları, “Görevi kötüye kullanmak” nedeniyle 66 polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunu kabul eden Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Valiliği’ne yazı göndererek, 66 polis hakkında soruşturma izni istedi. Valilik ise bu talebi reddetti. Valilik, "rutin kolluk kuvvetlerinin kanunların kendilerine verdiği yetkiye dayanarak kademeli, orantılı güç kullandığını" belirtilerek, polisin F. Şahin'i darp etmediğini ve F. Şahin'in "memurlara mukavemet ettiğini" iddia ederek, soruşturmaya izin vermedi.
 
Valiliğin soruşturmaya izin vermemesi üzerine Şahin ailesi avukatları, Erzurum İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. 
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