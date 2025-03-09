Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan CHP'li Başkanvekili serbest bırakıldı /09 Mart 2025 16:37

Gözaltına alınan CHP'li Başkanvekili serbest bırakıldı

AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Kurtuluş, yurtdışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

AKP'li Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında Bilgili'ye yönelik kullandığı ifadeleri nedeniyle Kurtuluş hakkında resen soruşturma başlattı.

Kurtuluş, "görevi kötüye kullanma", "ifade özgürlüğünün engellenmesi" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Kurtuluş'un savcılıkça ifadesi alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Kurtuluş, "imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Kurtuluş'un "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada bir gün imza" şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözaltına alınan CHP'li Başkanvekili serbest bırakıldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:27