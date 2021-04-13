Gözaltına alınan emekli amirallerden Mustafa Özbey orduevinden atıldı

Emekli Amiral Mustafa Özbey, Ankara Adliyesi’nde ifade verdikten sonra gece 02.15’te Merkez Orduevi’ne gittiğini ama kendisine giriş yasağı getirildiğini öğrendiğini açıkladı. Bildiride ismi bulunan emekli askerlerin lojman ve koruma hakları iptal edildiği bildirilmişti.





Twitter hesabından açıklamada bulunan Mustafa Özbey, “Duruşma bittikten sonra 02:15 gibi Merkez Orduevi’ne geldim. Giriş yasağı konduğunu öğrendim. Eşim ve eşyalarımın orduevi odasında olduğunu söyledim. ‘Eşimi ve eşyalarımı aldıktan sonra orduevini derhal terk etmemizi’ söylediler. Eşimi ve eşyalarımızı alıp yola çıktık. Durum bundan ibarettir.” dedi.



