Gözaltına alınan Fatih Altaylı emniyette neler söyledi: İşte ifadesi!

Gazeteci Fatih Altaylı, dün akşam saatlerinde ‘cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla evinden gözaltına alındı. Altaylı’nın emniyetteki işlemleri sürerken, ifadesi de ortaya çıktı.





Halktv'de yer alan habere göre, Altaylı ifadesinde, yayında kullandığı ifadelerin kendisine ait olduğunu ancak, söz konusu ifadelerde Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret maksadının olmadığını anlatarak, “Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Ben de bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim” ifadelerini kullandı.





Yayında kullandığı ifadelerde, Osmanlı döneminde dahi padişahların eleştirilebildiğini, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ve Murat Bardakçı gibi tarihçilerle defalarca yayınlarda ifade ettiğini kaydeden Altaylı, “Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği

aklımdan dahi geçmezdi” dedi.





'BÖYLE ALGILATILMASINDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM'

Sözlerinin yalnızca tarihi bilgi verme amaçlı olduğunu belirten Fatih Altaylı, “Olayın bu şekle büründürüldüğünden ve sadece tarihi bilgi vermeye yönelik sözlerimin bilinçli bir çarpıtma ile sanki Cumhurbaşkanını tehdit ediyormuşum gibi algılatılmasından ben sorumlu değilim” dedi.





Daha önce herhangi bir vatandaşı dahi tehdit etmediğini belirten Altaylı, “Burada da tehdit maksadım olmadığı gibi şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez eleştiri hakkımı her zaman kullanmışımdır ancak tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir” dedi ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.