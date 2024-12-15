Gözaltına alınan Nevşin Mengü hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Nevşin Mengü hakkında kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı röportajın "terör örgütünü övücü söylemleri içerdiği" gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Mengü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





DW Türkçe'nin haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "13.12.2024 tarihinde sosyal medya hesabından YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile yaptığı, terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bugün sabah saatlerinde gözaltına alınmış, savunmasının alınması akabinde adli kontrol işlemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğinde 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.





Avukat Hüseyin Ersöz konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:





"Gazeteci Nevşin Mengü dün YouTube kanalında yayınlanan bir röportaj sebebiyle bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade vermiştir.





İfadelerinde özetle, Suriye'de yaşanan siyasi değişim hakkında yaptığı röportajın Basın Özgürlüğü kapsamında 'güncel bir meseleye' ilişkin olduğunu, konuyu gazetecilik saikıyla ele aldığını, 20 yıllık meslek hayatı süresince kimseden talimat alarak habercilik yapmasının söz konusu olamayacağını, YouTube yayınının da 20 dk sonra kaldırıldığını ifade etmiştir.





Adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gazeteci Nevşin Mengü hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Adli Kontrol Tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.





Bu karara önümüzdeki hafta itiraz ederek, soruşturma sürecinin hukuka uygun şekilde Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararla neticelenmesi için süreci takip edeceğiz"



