Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkında flaş bilgi: Dosyası terör savcılığında /21 Ocak 2025 13:14

Gözaltına alınan Ümit Özdağ hakkında flaş bilgi: Dosyası terör savcılığında

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili son gelişmeleri açıkladı. Çolak, Özdağ'ın dosyasının terör savcılığına teslim edildiğini ve gizlilik kararı alındığını belirtti.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Özdağ’ın son durumu partililer tarafından merak edilirken, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak çarpıcı bir açıklamada bulundu.

GİZLİLİK KARARI ALINDI
Dinçer, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda dosyada gizlilik olduğunu ve terör savcılığına teslim edildiğini belirtti. Dinçer, açıklamasında "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır” ifadelerini kullandı.


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