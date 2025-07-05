Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan dikkat çeken açıklama

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Zeydan Karalar, sağlık kontrolüne getirildi.



Gazetecilerin, “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna Karalar, “Valla niçin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar. Başka ne olacak?” yanıtını verdi.



Öte yandan, Karalar’ın sözlerinin ardından polislerin müdahale edip açıklamanın sürmesine izin vermemesi dikkat çekti.



Karalar, gözaltına alınmadan önce çektiği videoyu paylaşarak, "Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.



Karalar, paylaştığı videoda şunları ifade etti:



-Evet sevgili kardeşlerim, ben bugün Gebze'deyim. Ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler.



-Benim dünya bilir ki parayla, pulla, üç kağıtla işim yok ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz.



-Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan muhakkak hesap soracaktır herkese selam.