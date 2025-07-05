Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan dikkat çeken açıklama /05 Temmuz 2025 11:31

Gözaltına alınan Zeydan Karalar'dan dikkat çeken açıklama

İtirafçı olan suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın iddiaları sonrası gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde gazetecilere açıklama yaptı. “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna Karalar, “Valla niçin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar” yanıtını verdi. Karalar’ın sözleri sonrası polislerin müdahale ederek açıklamanın devam etmesine izin vermemesi dikkat çekti.

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili Zeydan Karalar, sağlık kontrolüne getirildi.

Gazetecilerin, “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna Karalar, “Valla niçin olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Etkili basını, etkili siyasetçileri susturmak istiyorlar. Başka ne olacak?” yanıtını verdi.

Öte yandan, Karalar’ın sözlerinin ardından polislerin müdahale edip açıklamanın sürmesine izin vermemesi dikkat çekti.

Karalar, gözaltına alınmadan önce çektiği videoyu paylaşarak, "Bu sabah Gebze’de gözaltına alındım. Bu bir süreç, gönlünüz rahat olsun. Mücadeleye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Karalar, paylaştığı videoda şunları ifade etti:

-Evet sevgili kardeşlerim, ben bugün Gebze'deyim. Ablamdayım. İstanbul'un bir soruşturmasıyla ilgili beni almaya geldiler.

-Benim dünya bilir ki parayla, pulla, üç kağıtla işim yok ama bu bir süreç. Bunlarla mücadele edeceğiz.

-Gönlünüz rahat olsun. Allah büyüktür. Allah haksızlık yapanlardan muhakkak hesap soracaktır herkese selam.
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