Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti /02 Mart 2025 11:14

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti

Vestel CEO'su Ergün Güler'in çalışanlara gönderdiği Ramazan mesajı, üst holding olan Zorlu'nun CEO'su Bekir Cem Köksal tarafından tepkiyle karşılanması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Köksal gözaltına alındı. Ayrıca Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada Cem Köksal'ın istifa ettiği duyuruldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Köksal’ın soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTİFA ETTİ
Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur.

Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.

Saygılarımızla,

Zorlu Holding Yönetim Kurulu"
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