GÖZALTINA ALINDILAR: iki kişi evinin önünde Akın Gürlek'i sorunca...









Kısa Dalga'da yer alan İddiaya göre; bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Sarıyer’deki evinin önüne gelen iki motosikletli, görevli polis memurlarına "Savcı gelecek mi?" diye sordu.



Şüpheli, görevli polisleri görünce merak ettiğini ve sohbet etmek için Akın Gürlek'in evde olup olmadığını sorduğunu iddia etti.



Yapılan ilk araştırmada, iki şüphelinin herhangi bir silahlı örgüt ya da organize suç örgütüyle bağlantısı olmadığı belirlendi.



Başsavcılık kaynakları olayı doğrularken şüphelilerin ifade işlemlerine başlanmadığını, konunun araştırıldığını belirtti.