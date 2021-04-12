Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltına alınmayan 4 Emekli Amiral Emniyet'e gitti /12 Nisan 2021 13:31

Gözaltına alınmayan 4 Emekli Amiral Emniyet'e gitti

Yaş sebebiyle gözaltına alınmadan İfadeye çağrılan 4 emekli amiral Ankara Emniyeti'ne gitti

SHABER3.COM

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
104 emekli amiral Montrö tartışmaları üzerine bir metin kaleme almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatımıştı. Soruşturma kapsamında emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı.

Emekli amirallerin, geçen perşembe günü sevk edildikleri adliyede, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti. Emniyette ifade işlemleri tamamlandığı öğrenilen 10 emekli amiralin, bugün akşam saatlerine doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözaltına alınmayan 4 Emekli Amiral Emniyet'e gitti Sonraki Haber >>

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı

Ehliyetsiz sürücü komşusuna çarptı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:06