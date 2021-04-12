Gözaltına alınmayan 4 Emekli Amiral Emniyet'e gitti

Emekli amiraller Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ifade vermek üzere Ankara'ya geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine giden emekli amirallerin, ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral Montrö tartışmaları üzerine bir metin kaleme almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatımıştı. Soruşturma kapsamında emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı.





Emekli amirallerin, geçen perşembe günü sevk edildikleri adliyede, gözaltı sürelerinin 4 gün uzatılmasına karar verilmişti. Emniyette ifade işlemleri tamamlandığı öğrenilen 10 emekli amiralin, bugün akşam saatlerine doğru adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.