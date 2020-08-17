Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltında beyin kanaması geçiren Kadını yatağa kelepçelediler, 2 polis başında bekliyor /17 Ağustos 2020 08:46

Gözaltında beyin kanaması geçiren Kadını yatağa kelepçelediler, 2 polis başında bekliyor

Gözaltına alınan ve hakkındaki soruşturma nedeniyle Van’a götürülmesi beklenen Gülsüm Dinçer, dün polis merkezinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Haklarında soruşturma açılan Faruk Dinçer ve eşi Gülsüm Dinçer, dün İstanbul’da gözaltına alındı. Vatan’daki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülen çiftin 8 yaşındaki kızlarının ise yakınlarına emanet edildiği öğrenildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
Gözaltı sonrası haklarındaki soruşturma kapsamında Van’a götürülmeleri beklenen Dinçer çiftinden Gülsüm Dinçer, dün gözaltına alındığı sırada beyin kanaması geçirdi. Apar topar hastaneye kaldırılan Dinçer’in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kelepçeyle yatağa bağlanan Dinçer’in başında 2 polisin nöbet tuttuğu öğrenildi.


Durumu sosyal medyadan duyuran ve başta İnsan Hakları Savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu olmak üzere siyasilerden yardım isteyen Dinçer’in kardeşi Melik Sayın şunları söyledi: ”Ablam Gülsüm Dinçer İstanbul’da göz altına alındı. Sorgu için Van’a götürüleceği gün beyin kanaması geçirdi. Şu anda hastanede, yatağa kelepçelenmiş, başında 2 polis bekliyor. Taburcu olunca Van’a götürülecekmiş. Bırakın artık masum insanların yakasını!!!”

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