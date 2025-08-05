Gözaltında işkenceden vefat etmişti: Gökhan öğretmen vefatının 9'uncu yılında da unutulmadı

15 Temmuz’dan bir kaç gün sonra ihbar üzerine gözaltına alınan ve ağır işkence altında hayatını kaybeden öğretmen Gökhan Açıkkollu’nun vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Eşi Tülay Açıkkollu yaptığı paylaşımda “Açtığımız davalar sonuçsuz kalsa da bir gün herkesin yaptığının hesabını vereceğine dair inancımızı kaybetmedik” dedi.





“Hainler Mezarlığı’na Gömülmek İstenmişti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde gözaltında tutulan Açıkkollu gördüğü ağır işkencelere 13 gün dayanabilmişti. Açıkkollu, ölen eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın teklifiyle ‘hainler mezarlığına’ gömülmek istenmiş, Mehmet Görmez’in başkanı olduğu Diyanet İşleri’ne bağlı imamlar Açıkkollu’nun cenaze namazını kıldırmamıştı.





İşkence Sonucu Kalp Krizi Geçirdi

Türkiye İnsan Hakları Vakfı kurucu üyesi Prof. Şebnem Korur Fincancı, muayene belgelerine dayanarak hazırladığı raporda, Açıkkollu’nun işkence sonucu kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini açıkladı.





1.5 Yıl Sonra Göreve İade Edildi

Öğretmen Açıkkollu’nun, 1,5 yıl sonra suçsuz olduğuna karar verilerek görevine iade kararı alındı. 7 Şubat 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı’nın E.2561776 sayılı öğretmenin Açıkkollu’nun göreve iade kararının, okul müdürü tarafından yine meslekten ihraç edilmiş olan Gökhan öğretmenin eşine tebliğ edildiği öğrenildi. Gökhan Açıkkollu’ya iadeyi itibar, hayatını kaybettikten 1,5 yıl sonra ‘pardon’ denilerek verilmiş oldu.





BM Hak İhlali Kararı Verdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi, Gökhan Açıkkollu’nun gözaltına alınması sebebiyle de özgürlük ve güvenlik hakkının ihlaline karar verdi. Bu kararla Açıkkollu’nun haksız ve keyfi şekilde gözaltına alındığı, işkence ve kötü muamele sonucu yaşamını yitirdiği ve ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yapılmadığı BM tarafından tescillenmiş oldu.