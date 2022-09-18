Samanyolu Haber /Dünya / Gözaltında ölen İranlı kadının ardından protestolar genişliyor /18 Eylül 2022 11:15

Gözaltında ölen İranlı kadının ardından protestolar genişliyor

İran'ın batısında, sert başörtüsü kurallarını uygulayan ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşında Mahsa Amini’nin cenazesinde protestolar patlak verdi. Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

SHABER3.COM

VOA'nın haberine göre, Dün başkent Tahran'daki bir hastanede hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Kürdistan eyaletinin Sakkız şehrindeki cenazeye, çevre illerden de katılım oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, cenazeye gelen protestocuların hükümet karşıtı sloganlar attığı görüldü.

Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e atfen "Diktatöre ölüm" sloganları atan kalabalıkta bazı kadınlar başörtülerini çıkardı.



Polisin göz yaşartıcı gaz kullandığı görülürken, bir videoda başından yaralanan bir kişinin saçmaların hedefi olduğunu söylediği duyuldu. Görüntüler bağımsız kaynaklarca teyit edilmedi.

Protestolar eyalet başkenti Senendec’e de sıçradı ve sosyal medyada "Sakkız yalnız değildir, Senendec tarafından desteklenmektedir" sloganları atan kalabalıklar görüldü. Yürüyüşçülerin tek tük duyulan silah sesleri arasında çevik kuvvet polisiyle karşı karşıya geldiği de kameralara yansıdı.

İran’ın sertlik yanlısı yöneticileri "ahlaka aykırı davranışları" baskı altına aldıkça, insan hakları savunucuları son birkaç aydır kadınları başörtülerini çıkarmaya çağırıyordu. Bu hareket, kadınların İslami kıyafet kurallarına karşı geldikleri için tutuklanmaları riskini arttırıyordu.

Sosyal medyada yayınlanan videolar da ahlak polisi birimlerinin başörtüsünü çıkaran kadınlara karşı sert davrandığını gösteriyordu.

Genç kadının şüpheli ölümü

İranlı yetkililer Amini'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı ancak bir adli tabip bugün yaptığı açıklamada adli tıp testlerinin sonuçlarının üç hafta sürebileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Amini'nin dövüldüğüne dair bir bulgu olmadığını söyledi.

Polis de Amini'nin gözaltındaki diğer kadınlarla birlikte bir ahlak karakolunda beklerken rahatsızlandığını savundu ve sosyal medyada yer alan dövülmüş olabileceği iddialarını yalanladı.

Polis ayrıca, olayların kendi versiyonunu desteklediği anlaşılan kapalı devre televizyon görüntülerini yayınladı. Ancak Reuters haber ajansı, montajlanmış olduğunu bildirdiği videoyu doğrulayamadı.

Polis daha önce Amini'nin "eğitilmek" üzere karakola götürüldükten sonra kalp krizi geçirdiğini söylemişti. Yakınları ise Amini'nin herhangi bir kalp rahatsızlığı olmadığını söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gözaltında ölen İranlı kadının ardından protestolar... Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

Fethullah Gülen Hocaefendi, Ali Katırcıoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldırdı

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Mishela Rapo - Kardeşin Duymaz El Oğlu Duyar

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Kenya - Karadeniz Halk Oyunları

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Arnavutluk - Xhoni Jesku - İnsanlığın Efendisi

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kalima Hamidi - Tanzanyanın Bağları

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Kasım Amini Suwedi - Zindandan Mehmet’e Mektup

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Grup Nevbahar - Dido, Deniz Üstü, Bir Gün Belki Hayattan

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Dönmeyeceğiz

IFLC 20. yıl - Elveda

IFLC 20. yıl - Elveda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:06