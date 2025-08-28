Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltında şüpheli ölüm: ‘Binadan düştü’ dediler /28 Ağustos 2025 18:00

Gözaltında şüpheli ölüm: ‘Binadan düştü’ dediler

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltındayken 2'nci kattan düştüğü iddia edilen Mustafa Uğur yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında olduğu sırada 2’nci kattan düştüğü iddia edilen Mustafa Uğur’un yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Adıyaman’da gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’nün binasının 2’nci katından düştüğü iddia edilen 32 yaşındaki Mustafa Uğur, yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Uğur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur’un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Uğur’un ailesi, kendilerine ‘ikinci kattan düştüğü’ bilgisi verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 
