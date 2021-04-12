Samanyolu Haber /Gündem / Gözaltındaki 10 emekli amiral avukatlarla görüştürülmedi /12 Nisan 2021 09:10

Gözaltındaki 10 emekli amiral avukatlarla görüştürülmedi

Gözaltı süreleri uzatılan 10 emekli amirale, avukatla görüş yasağı kondu. Gözaltındaki isimlerin avukatlar ve Eski YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu ile görüşmesine izin verilmedi.

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4 Nisan’da 104 emekli amiralin Montrö ve ‘sarıklı-cübbeli general’ açıklamasına ilişkin  başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı süresi, Perşembe günü 4 gün daha uzatılmıştı. 6 gündür gözaltında bulunan 10 emekli amiralden 7’sinin emniyet ifadesi tamamlandı. Pazar akşam Halkın Kurtuluş Partisi’ne (HKP) bağlı Halkçı Hukukçular ve Eski YARSAV Kurucu Başkanı Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun amiraller ile görüşmelerine izin verilmedi.

AVUKAT SAİT KIRAN: YASALARA AYKIRI

Cumhuriyet’in aktardığına göre, amirallerle görüşmeyen avukatlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde açıklamalarda bulundu. Açıklamada HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran şu ifadelere yer verdi;

“Montrö’ye sahip çıktıkları ve Deniz Kuvvetlerinde Sarıklı Amiral’i teşhir ettikleri için haksız olarak gözaltına alınan Amirallerin bir kısmıyla görüşmek üzere TEM Şube’ye geldik. Görüşmek istediğimiz Amirallerin isimlerini yazdık. Fakat içerdeki TEM Polisleri keyfi olarak şüphelilerle görüşmeden, onların onayını almadan iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görüşmemize engel oldular.

“YAPILMAK İSTENEN BİR PROVAKASYONDUR”

Bu da bir kez daha göstermektedir ki; yapılmak istenen bir provokasyondur. Bir Anayasal hakkın kullanılmasından darbe çıkarmaya çalışmak abesle iştigal etmektir. Amaç Montrö’yü ortadan kaldırmaya yönelik AKP’giller’in davranışını gözden silmek, amaçlarını gizlemektir. Amiraller her yurtseverin, vatanseverin yapmak istediği gibi yasal ve anayasal haklarını kullanarak görüşlerini açıklamışlardır. Bu nedenle mağdur edilmeleri yasadışıdır, yasalara aykırıdır.”
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