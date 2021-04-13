Gözaltındaki 14 emekli amiralin tamamına tahliye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 104 emekli amiralin Montrö Bildirisi" ile ilgili soruşturmasında gözaltına alınan 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Savcılık, Alaettin Sevim, Atilla Kezek, Atilla Kıyat, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Mustafa Özbey, Ramazan Cem Gürdeniz, Turgay Erdağ ve Türker Ertürk'e yurt dışına çıkma yasağı ve konutu terk ekmeme adli kontrol şartı talep etti. Ali Sadi Ünsal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal ve Nadir Hakan Eraydın hakkında ise yurt dışına ve il dışına çıkmama yasağı adli kontrol şartları talep edildi. Ergun Mengi'nin ise tutuklanması talep edildi.





Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği; savcılığın 'ev hapsi' anlamına gelen 'konutlarını terk etmeme' yönünde talep ettiği adli kontrol talebini, emekli amirallerin "yaş ve sağlık durumları, Kovid-19 salgını koşulları ve dosya kapsamını" dikkate alarak reddetti.





Hâkimlik, 13 emekli amiral hakkında 'ikamet ettikleri yerleşim yerlerini terk etmeme' yönünde adli kontrole hükmetti.





13 emekli amiral hakkında 'dosya üzerinden inceleme' yaparak karar veren hâkimlik; bildiriyi hazırlayan kişi olduğu savcılık ifadelerine yansıyan ve tutuklanması talep edilen tek isim olan emekli amiral Ergun Mengi'nin ise ayrıca ifadesinin alınmasına karar verdi.





Mengi de ifadesini alınmasının ardından il dışına ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.





AVUKAT: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER





Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, ifade işlemleri sürerken açıklamada bulundu. Avukat Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyleyerek "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.