Gözaltındaki 22 kız öğrenci serbest bırakıldı

Uşak’ta 5 gündür gözaltında tutulduktan sonra bugün adliyeye sevk edilen 22 kız öğrenci yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1’i öğrenci olmak üzere 5 kişi tutuklandı.





Bold'dan Sevinç Özarslan'ın haberine göre Uşak merkezli 12 ilde yapılan Cemaat operasyonları kapsamında gözaltına alınan 22 kız öğrenci bu akşam üzeri serbest bırakıldı. 5 kişi ise tutuklandı. Tutuklanan kişilerden 4’ünün öğrenci olmadığı, 1’inin ise gazetecilik 3. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Öğrencilerin hepsi Uşak Üniversitesi’nde okuyor.





YENİ AMELİYATLI BİR KİŞİ TUTUKLANDI





Tutuklananlar arasında bulunan Büşra Elbüken, 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü açık ameliyat olduktan iki gün sonra gözaltına alındı. Elbüken’in 5 gün boyunca kötü muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.





4 YAŞINDA ÇOCUĞU OLAN BİR ANNE DE TUTUKLANDI





Pazartesi günü gözaltına alınanlar arasında bulunan ve 4 yaşında bir çocuk sahibi olan bir anne aynı gün serbest bırakıldı. Bugün evinden alınarak mahkemeye getirilen anne en son tutuklanan kişi oldu. Böylece tutuklananların sayısı 5’e çıktı. Polislerin 4 yaşındaki çocuğu komşuya bıraktığı kaydedildi. Tutuklanan kişilerin ne ile suçlandığı henüz bilinmiyor.





TOPLAM 27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





31 Ağustos Pazartesi günü Ankara, İzmir, Manisa ve Uşak’ta başta olmak üzere yapılan operasyonlarda 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 27 kişi gözaltına alınmıştı. Gece yarısı otobüsle Uşak’a getirilen 27 kişiden 23’ü Uşak Üniversitesi öğrencisiydi. Aralarında bulunan bir çocuk sahibi anne o gün serbest bırakıldı.





Geriye kalan 26 kişi, 5 günü yer olmadığı için Uşak KOM, Uşak TEM ve çevredeki nezaretlerde geçirdi. Ailelerin verdiği bilgiye göre öğrencilerinden biri sorgu sırasında 3 kere bayıldı. Dışarı çıkarıp hava aldırdıktan sonra sorgusuna devam edildi. 26 kişi gözaltı süresi boyunca savcının talimatıyla avukatlarıyla görüştürülmedi.